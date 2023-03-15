Дешам планирует вызвать в сборную Франции Уэсли Фофана

Центральный защитник «Челси» Уэсли Фофана в скором времени может дебютировать за взрослую сборную Франции. По информации от RMC Sport, главный тренер «синих» Дидье Дешам планирует пригласить игрока в основную команду.

Отметим, что официально состав на ближайшие матчи сборной Франции будет объявлен в ближайший четверг. Фофана не попал в заявку на чемпионат мира и даже не претендовал на это, так как залечивал свою травму.

Уэсли летом перебрался из «Лестера» в «Челси» за 80 миллионов евро. 22-летний француз недавно вернулся в строй и провёл несколько матчей подряд в основном составе.