«Челси» ищет новых игроков на две позиции

Лондонский «Челси» рассчитывает укрепить полузащиту и атаку в летнее трансферное окно.

Несмотря на активную работу на рынке, проведённую в два предыдущих трансферных периода, руководство «синих» намерено продолжать усиление состава. Приоритетом для «Челси» в предстоящее окно будет подписание нового опорного полузащитника и форварда, докладывает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. При этом, как отмечается, лондонцы не имеют никаких планов на Ромелу Лукаку, выступающего за «Интер» на правах аренды до конца сезона.

Напомним, что в январское трансферное окно «Челси» потратил на трансферы более 300 млн евро.