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«Челси» ищет новых игроков на две позиции

16 Марта 2023 • 21:40 Комментировать
Челси
...
Эвертон
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18.03 20:30

Лондонский «Челси» рассчитывает укрепить полузащиту и атаку в летнее трансферное окно.

Несмотря на активную работу на рынке, проведённую в два предыдущих трансферных периода, руководство «синих» намерено продолжать усиление состава. Приоритетом для «Челси» в предстоящее окно будет подписание нового опорного полузащитника и форварда, докладывает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. При этом, как отмечается, лондонцы не имеют никаких планов на Ромелу Лукаку, выступающего за «Интер» на правах аренды до конца сезона.

Напомним, что в январское трансферное окно «Челси» потратил на трансферы более 300 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ромелу Лукаку трансферы футбола - лето 2023
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ЧЕЛСИ ЭВЕРТОН
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