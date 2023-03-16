Хау хочет видеть Галлахера в «Ньюкасле»

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау определил одну из главных трансферных целей команды на следующее лето. Английский специалист очень хотел бы видеть в своей обойме полузащитника «Челси» Конора Галлахера.

По информации от The Athletic, «Ньюкасл» всерьёз намерен побороться за хавбека летом. «Сороки» обращались за 23-летним Галлахером в январе, но «Челси» тогда отказался продавать своего воспитанника.

Летом «пенсионеры» могут быть вынуждены расстаться с Галлахером, чтобы получить средства на покупку более зрелых игроков и улучшить ситуацию с финансовым фэйр-плеем. За своего доморощенного футболиста «Челси» рассчитывает получить свыше 40 миллионов евро.