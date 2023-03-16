Уэсли Фофана получил первый вызов в сборную Франции

Второй самый дорогой защитник в мире Уэсли Фофана получил свой первый вызов во взрослую сборную Франции. Главный тренер национальной команды Дидье Дешам сообщил об этом на своей пресс-конференции.

Летом Фофана покинул «Лестер» и за 80 миллионов евро перебрался в лондонский «Челси». Большую часть сезона француз пропустил из-за травмы, но вернувшись в строй, провёл несколько убедительных матчей, благодаря чему заслужил вызов в сборную.

Фофана в этом сезоне дважды отличился за «Челси»: сперва в Лиге чемпионов против «Милана», а затем в Английской премьер-лиге против «Лидса». Игроку сейчас всего 22 года.