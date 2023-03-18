Тарковски: «Мы показали характер»

В матче двадцать восьмого тура чемпионата английской Премьер-лиги «Эвертон» сумел набрать очки в Лондоне после результативной ничьей с «Челси» - 2:2. Защитник «Эвертона» Джеймс Тарковски поделился своим мнением о событиях матча. Он считает, что его команда показала свой характер.

- Невероятный гол от Симмса, он прошел и ушел от Кулибали, который никогда не был медленным. Мы показали свой характер, хотя у нас были плохие результаты в последнее время, против «Арсенала» и «Ливерпуля». Это очко - очень хорошее событие, - цитирует слова Тарковски Sky Sports.

В следующем туре «Эвертон» сразится дома с другим лондонским клубом - «Тоттенхэмом».