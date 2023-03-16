Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Стерлинг не попал в заявку сборной Англии на ближайшие матчи

16 Марта 2023 • 16:59 Комментировать
Челси
...
Эвертон
1 1.45 X 4.20 2 8.00
18.03 20:30

Вингер лондонского «Челси» Рахим Стерлинг не попал в заявку сборной Англии на ближайшие матчи квалификации к чемпионату Европы 2024 года. Главный тренер «трёх львов» Гарет Саутгейт решил не вызывать футболиста на поединки против Италии и Украины.

Напомним, Стерлинг в последнее время часто страдал из-за травм. Недавно англичанин вернулся в строй и даже помог «Челси» выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов, забив гол в ворота дортмундской «Боруссии» в ответном матче ⅛ финала. Тем не менее, следующую игру против «Лестера» Рахим пропустил из-за очередного повреждения.

На счету Стерлинга четыре гола и два ассиста в этом розыгрыше АПЛ. На чемпионате мира Рахим отметился за Англию голом и ассистом.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Сборная Англии Рахим Стерлинг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЧЕЛСИ ЭВЕРТОН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Марта
16:59 · Англия. Премьер-лига
Стерлинг не попал в заявку сборной Англии на ближайшие матчи
16:52 · Англия. Премьер-лига
Уэсли Фофана получил первый вызов в сборную Франции
16:49 · Англия. Премьер-лига
Галлахер попал в заявку сборной Англии на ближайшие матчи
16:28 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» положила глаз на трансферную цель «Реала»
15:59 · Англия. Премьер-лига
«Челси» намерен возобновить попытки заполучить Лавию
15:51 · Англия. Премьер-лига
​«Барселона» отказалась от Канселу – названа причина
15:38 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готов включиться в гонку за Беллингемом
15:27 · Англия. Премьер-лига
​Председатель «Кристал Пэлас» думает, увольнять ли Виейра
15:10 · Англия. Премьер-лига
​Осимхену задали вопрос о возможном переходе в «Манчестер Юнайтед»
15:09 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, какая сумма отступных прописана в контракте Холанна с «Манчестер Сити» 1
14:57 · Англия. Премьер-лига
Поттер рассматривает трёх вратарей на роль первого номера в «Челси»
14:43 · Англия. Премьер-лига
Андреас Перейра: «Я знаю Рэшфорда очень давно, он отличный парень»
14:33 · Англия. Премьер-лига
Луис Диас должен вернуться на поле в матче против «Манчестер Сити» 1
14:25 · Англия. Премьер-лига
Анри: «На месте «Манчестер Юнайтед» я бы подписал Кейна»
14:16 · Англия. Премьер-лига
Альварес продлил контракт с «Манчестер Сити»
Все новости
Рекомендуем