Вингер лондонского «Челси» Рахим Стерлинг не попал в заявку сборной Англии на ближайшие матчи квалификации к чемпионату Европы 2024 года. Главный тренер «трёх львов» Гарет Саутгейт решил не вызывать футболиста на поединки против Италии и Украины.

Напомним, Стерлинг в последнее время часто страдал из-за травм. Недавно англичанин вернулся в строй и даже помог «Челси» выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов, забив гол в ворота дортмундской «Боруссии» в ответном матче ⅛ финала. Тем не менее, следующую игру против «Лестера» Рахим пропустил из-за очередного повреждения.

На счету Стерлинга четыре гола и два ассиста в этом розыгрыше АПЛ. На чемпионате мира Рахим отметился за Англию голом и ассистом.