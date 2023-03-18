Поттер: «Челси» поплатился за плохую игру в защите»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер поделился мыслями после ничьей в матче с «Эвертоном» (2:2).

Лондонцы дважды выходили вперёд усилиями Жоау Фелиша и Кая Хаверца, однако упустили победу на 89-й минуте.

«Думаю, команда выступила достойно, если оценивать весь матч в целом, но, конечно, мы не можем довольствоваться одним набранным очком. Мы поплатились за плохую игру в обороне – нельзя было оставлять столько пространства соперникам. Остаётся лишь отдать должное «Эвертону», который отлично знает своё дело», – заявил в интервью Sky Sport Поттер.

«Челси» сохранил за собой десятую строчку в турнирной таблице, не воспользовавшись возможностью обойти «Фулхэм».