Чилуэлл: «У меня прекрасные отношения с Кукурельей»

Защитник «Челси» Бен Чилуэлл рассказал о своих отношениях с Марком Кукурельей. Испанец является конкурентом англичанина на левом фланге обороны, но в последних матчах главный тренер Грэм Поттер выпускал Кукурелью на позицию левого центрального защитника.

«У меня прекрасные отношения с Кукурельей за пределами поля. Именно поэтому нам было легко сыграться. Мы общались всю игру, когда впервые вместе вышли на поле. Мы помогаем друг другу советами и указаниями», – заявил Чилуэлл в интервью официальному сайту «Челси».

Кукурелья стоил «Челси» 67 миллионов евро. Футболист перешёл в команду прошлым летом из «Брайтона».