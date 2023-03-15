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«Челси» готов продлить контракт с Ковачичем

15 Марта 2023 • 12:54 Комментировать
Челси
...
Эвертон
18.03 20:30

Лондонский «Челси» готов продлить контракт со своим полузащитником Матео Ковачичем. По информации от журналиста Тома Родди, в стане «синих» приняли решение продлить сотрудничество с 28-летним хорватом.

Напомним, ранее ходили слухи о том, что Ковачич может стать одним из футболистов, которые покинут «Челси» в конце сезона. Контракт полузащитника с «пенсионерами» подходит к концу летом 2024 года, а к его кандидатуре ранее проявлял интерес «Манчестер Сити».

В последнем туре с «Лестером» Ковачич успел забить свой первый гол в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги. На счету хорвата также есть одна результативная передача в турнире.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Матео Ковачич
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ЧЕЛСИ ЭВЕРТОН
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