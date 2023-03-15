«Челси» готов продлить контракт с Ковачичем

Лондонский «Челси» готов продлить контракт со своим полузащитником Матео Ковачичем. По информации от журналиста Тома Родди, в стане «синих» приняли решение продлить сотрудничество с 28-летним хорватом.

Напомним, ранее ходили слухи о том, что Ковачич может стать одним из футболистов, которые покинут «Челси» в конце сезона. Контракт полузащитника с «пенсионерами» подходит к концу летом 2024 года, а к его кандидатуре ранее проявлял интерес «Манчестер Сити».

В последнем туре с «Лестером» Ковачич успел забить свой первый гол в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги. На счету хорвата также есть одна результативная передача в турнире.