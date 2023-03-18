Челси - Эвертон: где смотреть прямую трансляцию онлайн

В 28-м туре Премьер-лиги «Челси» будет противостоять «Эвертону». Команды проводят сезон явно ниже своих возможностей и нечасто радуют своих болельщиков хорошей игрой. После провальной зимы «синие», вроде, набирают ход, но все равно никак не покинут 10-е место в таблице. Соперник также недавно ушел из зоны вылета.

Кто сегодня себя лучше проявит, посмотрим в 20:30 на «Сетанта Спортс 1 Беларусь», «Сетанта Спортс Украина», beIN Sports, Sky Sport, DAZN Espana, Arena Sport, Via Play и других каналах. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.