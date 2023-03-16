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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Кукурелья – самый подешевевший игрок АПЛ после обновления стоимостей

16 Марта 2023 • 19:09 Комментировать
Челси
...
Эвертон
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18.03 20:30

Портал Transfermarkt накануне обновил трансферные стоимости игроков и назвал самых подешевевших игроков Английской премьер-лиги.

Первое место в антирейтинге – у защитника «Челси» Марка Кукурельи. Испанец подешевел на 15 млн евро и теперь стоит 40 млн. На втором месте форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах, сбавивший в стоимости на 10 млн. Теперь египтянин стоит 70 млн.

На третьем месте молодой полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт – он сбавил на 10 млн и стоит 65 млн евро.

Что любопытно, четвёртое и пятое места снова у игроков «Челси». На нём расположились Кай Хаверц и Рахим Стерлинг соответственно, у немца удешевление составило 10 млн евро при текущей стоимости в 60 млн. Англичанин также подешевел на 10 млн и стоит столько же.

Ранее портал поделился рейтингом самых подорожавших футболистов лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Рахим Стерлинг Мохамед Салах Марк Кукурелья Мэйсон Маунт Кай Хаверц
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ЧЕЛСИ ЭВЕРТОН
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