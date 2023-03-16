Кукурелья – самый подешевевший игрок АПЛ после обновления стоимостей

Портал Transfermarkt накануне обновил трансферные стоимости игроков и назвал самых подешевевших игроков Английской премьер-лиги.

Первое место в антирейтинге – у защитника «Челси» Марка Кукурельи. Испанец подешевел на 15 млн евро и теперь стоит 40 млн. На втором месте форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах, сбавивший в стоимости на 10 млн. Теперь египтянин стоит 70 млн.

На третьем месте молодой полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт – он сбавил на 10 млн и стоит 65 млн евро.

Что любопытно, четвёртое и пятое места снова у игроков «Челси». На нём расположились Кай Хаверц и Рахим Стерлинг соответственно, у немца удешевление составило 10 млн евро при текущей стоимости в 60 млн. Англичанин также подешевел на 10 млн и стоит столько же.

Ранее портал поделился рейтингом самых подорожавших футболистов лиги.