«Челси» намерен возобновить попытки заполучить Лавию

Лондонский «Челси» по-прежнему хочет пополнить свои ряды полузащитником «Саутгемптона» Ромео Лавией. По информации от журналиста Алекса Крука, следующим летом «пенсионеры» вновь попытаются заполучить 19-летнего бельгийца.

Напомним, Лавиа перебрался в «Саутгемптон» лишь прошлым летом из «Манчестер Сити». Под конец трансферного окна «Челси» попытался организовать для хавбека вторую смену клуба за одно трансферное окно, но «святые» отказались продать игрока за 50 миллионов евро.

На счету Лавии всего одно результативное действие в этом розыгрыше Английской премьер-лиги – гол в ворота «Челси» на старте сезона.