Энцо Фернандес: «Очень рад, что болельщики относятся ко мне с такой теплотой»

Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес рассказал о своих отношениях с болельщиками «синих». Аргентинец выступает за команду уже полтора месяца. В конце января он перешёл за 121 миллион евро из лиссабонской «Бенфики», став самым дорогим трансфером в истории Английской премьер-лиги.

«Очень рад, что болельщики относятся ко мне с такой теплотой. Надеюсь, в будущем нам удастся выиграть как можно больше матчей и обрадовать фанатов. Это самое главное», – сказал Энцо в интервью официальному сайту «Челси».

На счету Фернандеса уже две результативные передачи в этом розыгрыше чемпионата Англии.