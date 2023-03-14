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Чемпионат Испании. Ла Лига

Симеоне прокомментировал интерес «Атлетико» к Арнау Мартинесу

14 Марта 2023 • 14:17 Комментировать
Райо Вальекано
...
Жирона
18.03 18:15

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал интерес своей команды к 19-летнему защитнику «Жироны» Арнау Мартинес. Напомним, вчера испанец противостоял «матрасникам» в матче чемпионата Испании, где команда Диего Симеоне одержала минимальную победу.

«Атлетико» интересуется Арнау Мартинесом? Этот парень очень хорошо растёт в «Жироне», но мы думаем о людях, которые находятся с нами сейчас. Мы сконцентрированы на своей нынешней команде», – заявил Симеоне на пресс-конференции после матча.

Напомним, Арнау Мартинес является воспитанником каталонской «Барселоны». Ранее игрока связывали с возвращением на «Камп Ноу».

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Диего Симеоне арнау мартинес
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