Симеоне прокомментировал интерес «Атлетико» к Арнау Мартинесу

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал интерес своей команды к 19-летнему защитнику «Жироны» Арнау Мартинес. Напомним, вчера испанец противостоял «матрасникам» в матче чемпионата Испании, где команда Диего Симеоне одержала минимальную победу.

«Атлетико» интересуется Арнау Мартинесом? Этот парень очень хорошо растёт в «Жироне», но мы думаем о людях, которые находятся с нами сейчас. Мы сконцентрированы на своей нынешней команде», – заявил Симеоне на пресс-конференции после матча.

Напомним, Арнау Мартинес является воспитанником каталонской «Барселоны». Ранее игрока связывали с возвращением на «Камп Ноу».