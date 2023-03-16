«Барселона» не будет принимать решений по Нико Гонсалесу, пока Бускетс не определится с будущим

Каталонская «Барселона» не исключает возвращение Нико Гонсалеса из аренды в «Валенсии». По информации от Mundo Deportivo, «сине-гранатовые» пока не будут сообщать молодому хавбеку о своём решении, пока Серхио Бускетс не определится с тем, продлевать ли ему свой истекающий контракт.

Гонсалес может стать игроком, который заменит Бускетса хотя бы для глубины состава. Это будет в том случае, если «Барселона» не сможет провернуть трансфер нового полузащитника из-за финансовых проблем.

21-летний Нико Гонсалес в этом сезоне отметился одним голом в четырнадцати матчах чемпионата Испании.