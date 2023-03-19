Гризманн – лишь третий представитель Ла Лиги с 10+ голами и 10+ ассистами в текущем сезоне

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн отличился в матче против «Валенсии».

31-летний француз вывел «матрасников» вперёд, поразив ворота на 23-й минуте. В активе Гризманна теперь десять забитых мячей и десять результативных передач в текущем сезоне во всех турнирах. Как отмечает Opta, форвард «Атлетико» стал лишь третьим представителем Ла Лиги, достигшим двузначных показателей голов и ассистов, после Винисиуса Жуниора из мадридского «Реала» (19+10) и Самуэля Чуквуезе из «Вильярреала» (10+11).

Текстовая онлайн-трансляция матча «Атлетико» – «Валенсия» представлена на портале LiveResult.ru.