Витсель недоволен игровым временем в «Атлетико»

Центральный полузащитник мадридского «Атлетико» Аксель Витсель недоволен своим игровым временем в стане «матрасников». Об этом в соцсетях сообщает инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на отца Витселя Тьерри.

По информации журналиста, игрок уже запросил у клуба личную встречу с главным тренером – Диего Симеоне, так как он очень не рад такому положению дел.

«Мы рассмотрим новые варианты продолжения карьеры, если Витсель не будет играть», - добавил его отец.

Напомним, не так давно Витсель подписал новый трудовой договор с мадридским клубом. О деталях нового соглашения бельгийца и «Атлетико» читайте здесь.