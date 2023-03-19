«Атлетико» непринуждённо назабивал в ворота «Валенсии»

В 26-м туре Ла Лиги «Атлетико» принимал аутсайдеров из «Валенсии» и легко победил. В первой четверти поединка у «матрасников» было много полумоментов, но мяч в основном летел мимо. В итоге прошел проникающий пас на Антуана Гризманна, который в падении послал мяч в сетку. В ответ Уго Дуро здорово замкнул прострел и сравнял счет, но голевая атака началась с фола - не засчитан гол. Сразу после перерыва подобие штурма ворот гостей, и в конце концов Янник Карраско вколотил мяч в сетку метров с пяти. Третий гол соорудили свежие игроки, Альваро Мората прицельно навесил на Тома Лемара, и тот был точен. У «Валенсии» хороший момент создал Сэмуел Лино, но после его попытки мяч попал в штангу.

3:0, мадридцы закрепились на третьем месте, а соперник балансирует на грани зоны вылета.