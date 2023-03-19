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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» непринуждённо назабивал в ворота «Валенсии»

19 Марта 2023 • 00:56 Комментировать
Атлетико М
3:0
Валенсия
окончен

В 26-м туре Ла Лиги «Атлетико» принимал аутсайдеров из «Валенсии» и легко победил. В первой четверти поединка у «матрасников» было много полумоментов, но мяч в основном летел мимо. В итоге прошел проникающий пас на Антуана Гризманна, который в падении послал мяч в сетку. В ответ Уго Дуро здорово замкнул прострел и сравнял счет, но голевая атака началась с фола - не засчитан гол. Сразу после перерыва подобие штурма ворот гостей, и в конце концов Янник Карраско вколотил мяч в сетку метров с пяти. Третий гол соорудили свежие игроки, Альваро Мората прицельно навесил на Тома Лемара, и тот был точен. У «Валенсии» хороший момент создал Сэмуел Лино, но после его попытки мяч попал в штангу.

3:0, мадридцы закрепились на третьем месте, а соперник балансирует на грани зоны вылета.

Протокол игры  
Атлетико М3:0Валенсия
(1:0) Гризманн Антуан23'  
(2:0) Карраско Янник49'  
(3:0) Лемар Тома67'  
Облак ЯнСавич СтефанХименес ХосеЭрмосо МариоМолина НауэльКарраско Янник 70' (Корреа Анхель ( 70') Льоренте Маркос  42' 70' (Ривас Пабло Барриос ( 70') Коке Хорхе 77' (Витсель Аксель ( 77') Де Пауль Родриго 64' (Мората Альваро ( 64') Депай Мемфис 64' (Лемар Тома ( 64') Гризманн Антуан  4'
Запасные: Итурбе АлехандроГрбич ИвоДоэрти МэттКондогбия ЖоффрейНьигес Сауль
Мамардашвили ГеоргийФулкье ДимитриКёмерт ЭрайОзкаджар ДженкГайя ХосеКорреа Тьерри 63' (Мориба Илайкс ( 63') Муса Юнус 63' (Лино Сэмуел ( 63') Гильямон УгоНико Гонсалес 71' (Кавани Эдинсон ( 71') Клюйверт Джастин 77' (Кастильехо Самуэль ( 77') Дуро Уго 71' (Алмейда Андре IV ( 71')
Запасные: Васкес ХесусFran PerezДьякаби МуктарРиверо КристианЭррерин ЯгоМоскера Кристиан
18 марта. Стадион "Цивитас Метрополитано".

 

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Валенсия Атлетико Мадрид
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