«Атлетико» - «Валенсия»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В рамках 26-го тура чемпионата Испании по футболу «Атлетико» играет против «Валенсии».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Атлетико М - Валенсия
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Протокол игры
Облак Ян•Молина Науэль•Савич Стефан•Хименес Хосе•Эрмосо Марио•Льоренте Маркос•Коке Хорхе•Де Пауль Родриго•Карраско Янник•Депай Мемфис•Гризманн Антуан
Мамардашвили Георгий•Фулкье Димитри•Кёмерт Эрай•Озкаджар Дженк•Гайя Хосе•Корреа Тьерри•Нико Гонсалес•Гильямон Уго•Муса Юнус•Дуро Уго•Клюйверт Джастин
18 марта. Стадион "Цивитас Метрополитано".
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