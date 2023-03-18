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Чемпионат Испании. Ла Лига

Атлетико - Валенсия: где смотреть прямую трансляцию онлайн

18 Марта 2023 • 02:33 Комментировать
Атлетико М
...
Валенсия
1 1.55 X 4.00 2 6.80
Через 19 ч. 4 мин.

В 26-м туре чемпионата Испании «Атлетико» сыграет против «Валенсии». Мадридцы постепенно набрали отличную форму и прочно занимают третье место в таблице, посматривая на идущий вторым «Реал». Соперник имеет большие проблемы по ходу сезона и балансирует на грани зоны вылета. Добавим, что эти команды в последнее время полюбили играть со счетом 1:0. Есть высокая вероятность, что и сегодня будет минимум результативных ударов.

С 23:00 эфир на «Окко Спорт», «Мегого Футбол 2», «Сетанта Спортс 2 Евразия», «Беларусь 5»,  LaLiga TV, beIN Sports, DAZN, M+, Arena Sport и других каналах. Текстовый онлайн запланирован на LiveResult.ru.

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Валенсия Атлетико Мадрид
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АТЛЕТИКО М ВАЛЕНСИЯ
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