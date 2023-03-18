Атлетико - Валенсия: где смотреть прямую трансляцию онлайн

В 26-м туре чемпионата Испании «Атлетико» сыграет против «Валенсии». Мадридцы постепенно набрали отличную форму и прочно занимают третье место в таблице, посматривая на идущий вторым «Реал». Соперник имеет большие проблемы по ходу сезона и балансирует на грани зоны вылета. Добавим, что эти команды в последнее время полюбили играть со счетом 1:0. Есть высокая вероятность, что и сегодня будет минимум результативных ударов.

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