«Атлетико» провёл 300-й «сухой» матч при Симеоне

Мадридский «Атлетико» провёл юбилейную игру «на ноль» под руководством Диего Симеоне.

«Матрасники» добились победы в поединке Ла Лиги против «Валенсии», отправив в ворота соперников три безответных мяча. Авторами голов стали Антуан Гризманн, Янник Карраско и Тома Лемар. Как сообщает журналист Педро Мартин, «Атлетико» в 300-й раз сохранил свои ворота в неприкосновенности в 615 матчах при Симеоне. Аргентинец возглавил команду в декабре 2011 года.

Сегодняшняя победа позволила «Атлетико» закрепиться на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Испании. Отставание от идущего вторым мадридского «Реала» составляет пять баллов при матче в запасе у «сливочных».