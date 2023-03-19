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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» провёл 300-й «сухой» матч при Симеоне

19 Марта 2023 • 01:23 Комментировать
Атлетико М
3:0
Валенсия
окончен

Мадридский «Атлетико» провёл юбилейную игру «на ноль» под руководством Диего Симеоне.

«Матрасники» добились победы в поединке Ла Лиги против «Валенсии», отправив в ворота соперников три безответных мяча. Авторами голов стали Антуан Гризманн, Янник Карраско и Тома Лемар. Как сообщает журналист Педро Мартин, «Атлетико» в 300-й раз сохранил свои ворота в неприкосновенности в 615 матчах при Симеоне. Аргентинец возглавил команду в декабре 2011 года.

Сегодняшняя победа позволила «Атлетико» закрепиться на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Испании. Отставание от идущего вторым мадридского «Реала» составляет пять баллов при матче в запасе у «сливочных».

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Диего Симеоне
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