Маркос Льоренте: «Атлетико» борется с «Реалом» за второе место»

Полузащитник мадридского «Атлетико» Маркос Льоренте высказался о турнирном положении своей команды.

«Матрасники» добыли пятую победу в последних шести встречах Ла Лиги, обыграв «Валенсию» со счётом 3:0. Команда располагается на третьей строчке, отставая от «Реала» на пять баллов. Коллектив Карло Анчелотти имеет один матч в запасе, однако матч этот весьма непростой – выездное «эль класико», которое состоится в воскресенье.

«Борьба с «Реалом» за второе место? Да, это вполне возможно. Мы продолжаем бороться», – заявил после сегодняшней победы Льоренте, являющийся воспитанником «Реала».