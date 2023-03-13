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Корреа: «Достижения Симеоне просто невероятны»

13 Марта 2023 • 21:02 Комментировать
Атлетико М
...
Валенсия
18.03 23:00

Вингер мадридского «Атлетико» Анхель Корреа высказался о работе главного тренера команды Диего Симеоне.

«Я очень благодарен «Чоло», ведь он все эти годы помогал мне расти в футбольном и личностном плане. Его достижения просто невероятны, а его рекорд по количеству матчей у руля «Атлетико» говорит сам за себя – в современном футболе игрокам и тренерам очень трудно оставаться в одном клубе столько лет. Для меня очевидно, что Диего – отличный тренер. Он доказывает это из года в год», – приводит Goal слова 28-летнего аргентинского футболиста.

Диего Симеоне возглавил «матрасников» в 2011 году. Его действующий контракт рассчитан до конца сезона 2023/24.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Диего Симеоне Анхель Корреа
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