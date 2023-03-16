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Чемпионат Испании. Ла Лига

Куртуа: «Азар был подавлен, так как не дождался своего шанса»

16 Марта 2023 • 02:30 Комментировать
Барселона
...
Реал Мадрид
19.03 23:00

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа рассказал о проблемах Эдена Азара.

32-летний вингер крайне редко появляется на поле, не скрывая своего недовольства по этому поводу.

«Азар отлично тренировался после возвращения с чемпионата мира. Он ждал, что у него будет возможность, поскольку бразильцы ещё не вернулись в состав, но так и не получил шансов. Это заставило его чувствовать себя подавленным, но с его стороны не было никакого неуважения к кому-либо», – приводит Tiempo de Juego слова Куртуа.

Эден Азар отыграл семь матчей за «Реал» в текущем сезоне, по разу отметившись голом и ассистом. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эден Азар Тибо Куртуа
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БАРСЕЛОНА РЕАЛ МАДРИД
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