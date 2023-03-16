Куртуа: «Азар был подавлен, так как не дождался своего шанса»

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа рассказал о проблемах Эдена Азара.

32-летний вингер крайне редко появляется на поле, не скрывая своего недовольства по этому поводу.

«Азар отлично тренировался после возвращения с чемпионата мира. Он ждал, что у него будет возможность, поскольку бразильцы ещё не вернулись в состав, но так и не получил шансов. Это заставило его чувствовать себя подавленным, но с его стороны не было никакого неуважения к кому-либо», – приводит Tiempo de Juego слова Куртуа.

Эден Азар отыграл семь матчей за «Реал» в текущем сезоне, по разу отметившись голом и ассистом. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.