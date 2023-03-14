Бензема выйдет в старте против «Ливерпуля»

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема будет готов выйти в стартовом составе своей команды на ответный матч ⅛ финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля», который состоится завтра на «Сантьяго Бернабеу». В первой игре на «Энфилде» француз оформил дубль и помог своей команде одержать разгромную победу 5:2.

Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти опасался, что ему не стоит рисковать здоровьем Бензема из-за мышечных проблем, но в последние дни француз избавился от неприятных ощущений. Карим готов выйти в стартовом составе на матч с «Ливерпулем».

В последних семи матчах против мерсисайдцев во всех турнирах Бензема отметился шестью забитыми голами.