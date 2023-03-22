Давид Вилья: «Думаю, «Барселоне» будет трудно сейчас проиграть чемпионат»

Бывший футболист «Барселоны» Давид Вилья поделился своим мнением о победе каталонского суперклуба в прошедшем суперматче над другим суперклубом - мадридским «Реалом». Теперь «Барселона» вряд ли упустит победу в чемпионате, уверен Вилья.

- Очень хорошая игра, победа «Барселоны» - о большем и просить не хотелось. Это особые матчи. «Барселоне» будет трудно проиграть чемпионат. Победа будет очень важна не только для настоящего, но и для будущего «Барселоны», - заявил Вилья в интервью Barca TV.

Напомним, что в последний раз «Барселона» становилась чемпионом Испании в 2019 году.