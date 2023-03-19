​Кроос объяснил, почему ему не жаль Азара

Полузащитник «Реала» Тони Кроос высказался об Эдене Азаре, который не получает игрового времени.

«Конечно, у него тяжелая ситуация, но жалость в футболе неуместна. Я не верю, что Эдену плохо живётся. Можно пожалеть людей, которые живут намного хуже, чем он. Дело не в деньгах, просто в футболе мне никого не жалко.

Каждый ответственен за ситуацию, в которой он оказался. Я хорошо знаю Эдена, мы часто общаемся. Мне жаль людей, которые очень плохо живут. Азар к таким людям не относится», - сказал Кроос, чьи слова приводит Het Nieuwsblad.

В сезоне 2022/2023 Эден Азар провёл семь матчей, в которых забил один гол и отдал один голевой пас.