Дешам: «Вызвал Камавинга для того, чтобы он играл левого защитника»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал, на какой позиции собирается использовать Эдуардо Камавинга в грядущих матчах отбора к чемпионату Европы 2024 года.

«Вызвал Камавинга для того, чтобы он играл левого защитника. Его универсальность позволяет это сделать. В грядущих матчах Эдуардо нужен команде именно на фланге обороны. Для него это не будет сюрпризом, ведь мы всё заранее обсудили», – сказал Дешам на своей пресс-конференции.

Напомним, Камавинга также иногда выступает на левом фланге обороны и в мадридском «Реале», если того требует кадровая ситуация. На чемпионате мира в основе сборной Франции слева в защите чаще всего играл Тео Эрнандес.