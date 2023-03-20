Серхи Роберто: «Доволен, что помог команде»

В главном матче двадцать шестого тура испанского чемпионата Ла Лиги каталонская «Барселона» вырвала победу у мадридского «Реала». Команде Хави Эрнандеса удалось одержать волевую победу, она проигрывала по ходу матча, но в конце первого тайма Серхи Роберто сравнял счет. Автор гола прокомментировал успех:

- Мы довольны победой, конечно, отпраздновали хорошо после гола Франка. Теперь у нас двенадцать очков. Я тоже доволен, я забил, помог команде, - цитирует слова Серхио Роберто пресс-служба «Барселоны».

Напомним, что победа стала для каталонской «Барселоны» сотой в «эль класико».