«Реал» встречался с представителями Гвардиола в декабре

Руководство мадридского «Реала» в декабре контактировало с представителями защитника «РБ Лейпцига» Йошко Гвардиола. Издание The Athletic сообщает, что стороны провели конкретные переговоры по поводу потенциального летнего трансфера.

Отмечается, что представители «Реала» сочли ценник Гвардиола чересчур высоким. Напомним, «РБ Лейпциг» будет требовать за хорвата минимум 100 миллионов евро. «Королевский клуб» пока не готов платить такие деньги.

Напомним, на Гвардиола также претендуют три клуба из Английской премьер-лиги. Речь идёт о «Ливерпуле», «Манчестер Сити» и лондонском «Челси», который пытался купить хорвата ещё прошлым летом.