​Вилья похвалил Винисиуса

Известный в прошлом испанский футболист Давид Вилья высказался о выступлениях за «Реал» форварда Винисиуса Жуниора.

«Мне нравится его прямолинейный стиль. Думаю, футбол постепенно теряет таких игроков, которые атакуют с флангов и ищут, кого обыграть. Их уже не так много как раньше. Винисиус – один из таких игроков. Здорово наблюдать за его игрой. Думаю, даже если бы Мбаппе приехал в «Реал» прошлым летом, Винисиус все рано бы играл. Он становится более зрелым как игрок, что вполне естественно», - сказал Вилья Daily Mail.

В воскресенье «Реал» проведёт гостевой матч Ла Лиги против «Барселоны». Не пропустите текстовую трансляцию.