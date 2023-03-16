«Интер» обсуждал с «Барселоной» трансферы четырёх игроков

Миланский «Интер» грядущим летом может провести 4 сделки с каталонской «Барселоной». Как сообщает издание Sport, недавно президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта и спортивный директор Матеу Алемани встречались с руководством «Интера», где обсуждали потенциальные трансферы нескольких футболистов.

На «Джузеппе Меацца» грядущим летом могут перебраться полузащитник Франк Кесси, а также защитники Жорди Альба и Самуэль Юмтити. В свою очередь, «Барселона» может пригласить полузащитника Марсело Брозовича, который сейчас не входит в планы главного тренера «Интера» Симоне Индзаги.