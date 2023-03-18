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Мхитарян отказался возвращаться в сборную Армении

18 Марта 2023 • 07:31 Комментировать
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19.03 22:45

Один из лучших армянских футболистов в истории Генрих Мхитарян отказался возвращаться в национальную сборную Армении по предложению нового главного тренера команды Александра Петракова. Об этом рапортует Radar Armenia.

Тренер отметил, что пытался связаться с игроком с первого дня, как только возглавил армянскую сборную и узнавал информацию о футболисте от его бывших одноклубников по донецкому «Шахтёру» - Тараса Степаненко и Андрея Пятова.

«Я был готов поехать в Милан и поговорить с ним, но он отказался. Решение Мхитаряна следует уважать», - прокомментировал Петраков.

Напомним, что на текущей неделе Мхитарян стал первым футболистом в истории Армении, который сыграл 50 матчей в Лиге чемпионов.

За сборную Армении полузащитник «Интера» не выступает с 2021 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Генрих Мхитарян Сборная Армении Александр Петраков
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