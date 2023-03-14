Мхитарян – первый армянин, сыгравший 50 матчей в Лиге чемпионов

Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян стал первым армянином, который сыграл в Лиге чемпионов УЕФА 50 матчей. Фактом делятся статистики из Opta.

Отмечается, что дебют Мхитаряна в самом престижном еврокубке состоялся почти 13 лет назад – в 2010 году. Тогда он защищал цвета донецкого «Шахтёра».

Помимо «горняков», Мхитарян выступал в ЛЧ и в составе трёх других клубов: дортмундской «Боруссии», «Манчестер Юнайтед» и миланского «Интера».

Всего у армянского игрока на счету шесть голов в Лиге чемпионов.

Комично то, что второе и третье место в списке занимают хорошо знакомые любителям РПЛ люди – это Эдуард Сперцян из «Краснодара» и бывший форвард «Урала» Эдгар Манучарян. Но у них лишь по два и по одному матчу в ЛЧ соответственно.