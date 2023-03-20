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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри победил Индзаги: «Ювентус» обыграл «Интер» в гостях в Дерби Италии

20 Марта 2023 • 00:46 Комментировать (2)
Интер Милан
0:1
Ювентус
окончен

В так называемом Дерби Италии напоследок перед уходом Серии А на двухнедельный перерыв встречались миланский «Интер» и туринский «Ювентус».

Протокол игры  
Интер Милан0:1Ювентус
  23'Костич Филип (0:1)
Онана АндреДармиан Маттео 79' (Корреа Хоакин ( 79') Де Врей СтефанАчерби ФранческоДюмфрис Дензел 83' (Белланова Рауль ( 83') Барелла Николо  30' 63' (Мхитарян Генрих ( 63') Брозович МарселоЧалханоглу ХаканДимарко Федерико 63' (Д'Амброзио Данило ( 63') Лукаку Ромелу 79' (Джеко Эдин ( 79') Мартинес Лаутаро
Запасные: Фонтанаросса АлессандроКарбони ВалентинДзанотти МаттиаКордац АлексАслани КристьянГальярдини РобертоХанданович Самир
Щесны ВойцехГатти Федерико  31'Бремер ГлейсонДанило Луис  88'Де Шильо Маттиа 75' (Куадрадо Хуан ( 75') Фаджоли НиколоЛокателли МануэльРабио Адриен  71'Костич ФилипСоуле Матиас 66' (Кьеза Федерико ( 66'Паредес Леандро 83'  90') Влахович Душан
Запасные: Ругани ДаниэлеАйлинг СамуэльБонуччи ЛеонардоПинсольо КарлоБарренечеа ЭнцоДи Мария АнхельПерин МаттиаСекулов Никола
19 марта. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

«Наполи» заранее успел ускакать на почти не досягаемую для всех остальных высоту, поэтому в чемпионате Италии давно уже интрига идёт за второе место, а не за первое. Победа в отчётном матче позволяла бы «Интеру» вернуться на вторую строчку. Что касается «Ювентуса», то у него цель более приземлённая – зацепиться за первую шестёрку, то бишь за еврокубковую зону.

Почему всё так скромно у «Ювентуса» в текущем сезоне? Потому что компетентные органы отобрали у него пятнадцать очков за финансовые махинации. Если бы не данный факт, «бьянконери» вступили бы в матч с «Интером», находясь на втором месте. Если говорить про еврокубки, то там обе команды добрались до четвертьфинальной стадии. На минувшей неделе «Интер» выбил из Лиги чемпионов «Порту», а «Ювентус» – из Лиги Европы «Фрайбург».

Макс Аллегри предсказуемо сделал ставку на оборону с самого начала. В конце второй минуты Барелла прилично приложился под перекладину с дальней дистанции, и Щесны был вынужден переводить мяч на угловой. Следующий момент у ворот «старой синьоры» возник на восемнадцатой минуте. Лукаку с Бареллой здорово разыграли стенку в районе левой штанги. Николо ударил там в ближний угол – Щесны спас свою команду.

В середине тайма, однако, провернули результативную атаку сами туринцы. Рабио подхватил мяч возле чужой штрафной и отпасовал его в зону левого инсайда Костичу. Тот поразил низом дальний угол, а Онана даже не успел прыгнуть. Счёт стал 0:1, только ещё потребовалось подтверждение легитимности гола от видеоассистентов. Просматривалось на повторах, сыграли ли рукой Рабио и Влахович в ходе развития атаки «Интера». Было принято решение, что гол надо засчитывать.

В концовке тайма команды обменялись атаками с претензиями на взятие ворот друг друга. На сороковой минуте де Шильо навесил с правого фланга, а на дальней штанге не смогли нормально пробить Костич и Влахович, там Дюмфрис хорошо сыграл. У «Интера» же была подача Бареллы слева тоже к дальней штанге. Оттуда Лукаку, которому помешал, опять-таки, Дюмфрис, головой ударил мимо левого угла.

В начале второго тайма Барелла выполнил подачу уже с правого фланга, Димарко на дальней штанге ткнул мяч в бок де Шильо, а Брозович с подбора стрельнул мимо створа. Миланцы не преуспевали в позиционных атаках и на штрафных, которые исполнял Чалханоглу. После 70-й минуты опасно стали подбираться гости к чужим воротам. Кьеза не попал в правый угол, Костичу помешал рикошет. Влахович подкинул мяч с левой стороны, Онана его смахнул, а Кьеза в подкате не дотянулся.

В концовке туринцы уже реже выбирались к чужой штрафной, но смогли сдержать натиск «нерадзурри». Выездная победа в Дерби Италии позволила «Ювентусу» набрать 41 очко. «Старая синьора» отстаёт от идущей шестой «Аталанты» на четыре балла. А «Интер» отправляется на двухнедельный перерыв на третьем месте. «Лацио», выигравший чуть раньше римское дерби у «Ромы», опережает «чёрно-синих» на два очка.

Кирилл Иванцов

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Интер Милан Ювентус Серия А Чемпионат Италии
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
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vidal
20 Марта 2023 в 00:55
Победа вполне заслуженная. Интер можно сказать никакими сверхрстрыми моментами не отметился. Тяжко будет против Бенфики.
По игре: Рабио, Костич- монстры! Жалко, коннечно, Кьезу. Надеюсб не превратится в хронического травматика. А такой бриллиант….
Соуле не понравился, но винить его не надо. Видно было, что был мандраж
venge
20 Марта 2023 в 00:50
Мердючки получили сегодня по попке
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