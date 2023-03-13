Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Паредес вернётся в «ПСЖ» в конце сезона

13 Марта 2023 • 10:49 Комментировать
ПСЖ
...
Ренн
19.03 19:05

Полузащитник туринского «Ювентуса» Леандро Паредес в конце сезона вернётся во французский «ПСЖ». По информации от журналиста Адриена Гренье в социальных сетях, «бьянконери» не намерены выкупать аргентинца на постоянной основе.

Напомним, нынешний сезон Паредес проводит за «Ювентус» на правах аренды. Тем не менее, своей Леандро не смог убедить руководство выкупить его в конце сезона. Таким образом, футболист вернётся в «ПСЖ», которому летом предстоит вновь искать для хавбека новую команду.

В этом сезоне Паредес провёл в чемпионате Италии 16 матчей, где не отметился ни одним результативным действием. Ранее Леандро защищал цвета петербургского «Зенита».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус ПСЖ Леандро Паредес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПСЖ РЕНН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
13.03.23 в 22:45
Милан Милан
Салернитана Салернитана
1.23 6.80 12.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 13 Марта
11:02 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» хочет купить нападающего из Серии А
10:56 · Италия. Серия А
Гризманн рассказал, что думает о Жиру
10:49 · Италия. Серия А
Паредес вернётся в «ПСЖ» в конце сезона
10:38 · Италия. Серия А
Мостовой дал прогноз на матч «Милан» - «Салернитана»
09:02 · Италия. Серия А
Камоцци: «Без Миранчука «Торино» не был бы так высоко в таблице»
02:53 · Италия. Серия А
Аллегри высказался об игре Влаховича
01:33 · Италия. Серия А
Ди Канио: «Влаховичу не хватает футбольного интеллекта» 1
01:24 · Италия. Серия А
Аллегри: «Ювентус» должен научиться «закрывать» матчи»
01:03 · Италия. Серия А
Рабио – о дубле в матче с «Сампдорией»: «Иногда приходится брать игру на себя»
00:39 · Италия. Серия А
«Ювентус» не без проблем переиграл «Сампдорию» 5
00:21 · Англия. Премьер-лига
Эмилиано Мартинес интересен клубу Серии А 1
00:02 · Италия. Серия А
«Наполи» нашёл замену Осимхену в другом клубе Серии А
12 Марта
23:50 · Италия. Серия А
Бремер – второй по голам со «второго этажа» среди защитников топ-5 лиг за последние сезоны
23:28 · Италия. Серия А
Пранделли: «Наполи» имеет отличные шансы добиться успеха в Лиге чемпионов»
22:50 · Италия. Серия А
Аллегри прокомментировал новую травму Погба 3
Все новости
Рекомендуем