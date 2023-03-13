Паредес вернётся в «ПСЖ» в конце сезона

Полузащитник туринского «Ювентуса» Леандро Паредес в конце сезона вернётся во французский «ПСЖ». По информации от журналиста Адриена Гренье в социальных сетях, «бьянконери» не намерены выкупать аргентинца на постоянной основе.

Напомним, нынешний сезон Паредес проводит за «Ювентус» на правах аренды. Тем не менее, своей Леандро не смог убедить руководство выкупить его в конце сезона. Таким образом, футболист вернётся в «ПСЖ», которому летом предстоит вновь искать для хавбека новую команду.

В этом сезоне Паредес провёл в чемпионате Италии 16 матчей, где не отметился ни одним результативным действием. Ранее Леандро защищал цвета петербургского «Зенита».