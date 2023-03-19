Сперцян прокомментировал возможный переход в «Милан»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян ответил на вопрос об интересе со стороны «Милана».

«Честно, я не знаю этого. На меня никто не выходил оттуда. Где бы я хотел играть? Пока не знаю. У меня есть мечта, но пока я в «Краснодаре», хочу выиграть Кубок России, шансы у нас есть. Как будет дальше — посмотрим», — приводит слова Сперцяна «РБ Спорт».

Ранее представитель «Милана» опроверг новость о заинтересованности в услугах 22-летнего хавбека, отметив, что сейчас очень тяжело подписать футболиста из РПЛ.

В текущем сезоне Сперцян выходил на поле 27 раз во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и сделал 10 ассистов.