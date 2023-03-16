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Чемпионат Италии. Серия А

​Бастони пропустит матч с «Ювентусом»

16 Марта 2023 • 17:51 Комментировать
Интер Милан
...
Ювентус
19.03 22:45

Защитник «Интера» Алессандро Бастони пропустит ближайший матч чемпионата Италии против «Ювентуса».

«Обследование выявило у Бастони растяжение мышцы левого бедра. Его состояние будет повторно оценено на следующей неделе», - говорится в сообщении пресс-службы «Интера».

Таким образом, против «Ювентуса» 19 марта Алессандро Бастони не сыграет. Вероятно, защитник не отправится в расположение национальной сборной Италии.

В сезоне 2022/2023 Алессандро Бастони провёл 30 матчей. В них защитник записал на свой счёт пять результативных передач на партнёров.

Добавим, что «Интер» на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице Серии А.

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ИНТЕР МИЛАН ЮВЕНТУС
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