​Бастони пропустит матч с «Ювентусом»

Защитник «Интера» Алессандро Бастони пропустит ближайший матч чемпионата Италии против «Ювентуса».

«Обследование выявило у Бастони растяжение мышцы левого бедра. Его состояние будет повторно оценено на следующей неделе», - говорится в сообщении пресс-службы «Интера».

Таким образом, против «Ювентуса» 19 марта Алессандро Бастони не сыграет. Вероятно, защитник не отправится в расположение национальной сборной Италии.

В сезоне 2022/2023 Алессандро Бастони провёл 30 матчей. В них защитник записал на свой счёт пять результативных передач на партнёров.

Добавим, что «Интер» на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице Серии А.