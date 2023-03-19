Интер - Ювентус: где смотреть прямую трансляцию онлайн

В 27-м туре чемпионата Италии «Интер» сыграет против «Ювентуса». Команды должны были вести борьбу минимум за второе место, но из-за штрафа туринцы пока ставят задачу подобраться к шестой строчке. Миланцы безобразно играют на выезде, но дома штампуют победу. Команда Массимилиано Аллегри второй месяц подряд почти обходится без потерь и сегодня вполне способна победить, но в таких поединках сложно что-то загадывать. Посмотреть его можно в 22:45 на «Матч ТВ», «Матч Футбол 1», «Мегого Футбол 2», «Сетанта Спортс 2 Беларусь», «Сетанта Спортс 1 Евразия», Sky Sport, beIN Sports, DAZN, M+ и других каналах. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.