Милик хочет остаться в «Ювентусе»

Нападающий туринского «Ювентуса» Аркадиуш Милик хочет остаться в команде на постоянной основе. Напомним, в данный момент поляк выступает за команду Массимилиано Аллегри на правах аренды из французского «Марселя».

По информации от журналиста Николо Скиры, «Ювентус» тоже хочет сохранить в составе Милика. Именно поэтому туринский клуб собирается до 30 апреля выплатить сумму выкупа в размере семи миллионов евро. В будущем «Марсель» может получить ещё два миллиона в виде бонусов.

Источник отмечает, что Милик подпишет контракт с «Ювентусом» до лета 2026 года. На счету Аркадиуша шесть голов и одна результативная передача в нынешнем розыгрыше Серии А.