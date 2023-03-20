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Чемпионат Франции. Лига 1

Дубль Санчеса позволил «Марселю» обыграть «Реймс»

20 Марта 2023 • 00:48 Комментировать
Реймс
1:2
Марсель
окончен

28-й тур Лиги 1 завершился матчем «Реймс» - «Марсель». Команды играли на равных и быстро начали обмениваться голами. На 13-й минуте свой очередной мяч забил Фоларин Балогун. В ответ Алексис Санчес идеально исполнил штрафной. Не прошло и трети матча, как чилиец забил и с игры. После перерыва Маршал Манетси зарядил в штангу, выиграв воздух. В концовке Санчес мог оформлять хет-трик, но умудрился на реализовать шикарный момент, промах. Уже перед самым финальным свистком Балогун мог отобрать победу у противника, и снова каркас ворот сыграл за гостей.

Победа со счетом 2:1 выводит «Марсель» на второе место с отставанием в 7 очков от «ПСЖ». «Реймс» - девятый.

Протокол игры  
Реймс1:2Марсель
(1:0) Балогун Фоларин13'  
  16'Санчес Алексис (1:1)
  29'Санчес Алексис (1:2)
Диуф ЙеваннФоке Томас 87' (Маолида Мизиан ( 87') Кейта Шейк 75' (Ван Берген Митчелл ( 75') Абдельамид ЮнисДе Смет Тибо  14'Матусива Азор 75' (Каюсте Йенс ( 75') Лопи Дион 87' (Бузи Максим ( 87') Ито ДзюняМанетси МаршалФлипс Алексис 75' (Агбаду Эммануэль ( 75'  90') Балогун Фоларин
Запасные: Сирхейс КайЗенели АрберОльеро АлександрДумбия Камори
Лопес ПауМБемба ШансельЖиго СамуэльРонжье Валентин  69'Клосс Жонатан 64' (Унаи Аззедин ( 64') Тавареш НунуВерету ЖорданГендузи Маттео  14'Юндер Дженгиз 90' (Эрик-Бертран Байи ( 90') Малиновский Руслан  19' 64' (Каборе Исса ( 64') Санчес Алексис
Запасные: Элмаз БартугПайе ДимитриОливейра ВиторБланко РубенFrancois Mughe
19 марта. Стадион "Стад Огюст Делон" (Реймс).

 

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