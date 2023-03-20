Дубль Санчеса позволил «Марселю» обыграть «Реймс»

28-й тур Лиги 1 завершился матчем «Реймс» - «Марсель». Команды играли на равных и быстро начали обмениваться голами. На 13-й минуте свой очередной мяч забил Фоларин Балогун. В ответ Алексис Санчес идеально исполнил штрафной. Не прошло и трети матча, как чилиец забил и с игры. После перерыва Маршал Манетси зарядил в штангу, выиграв воздух. В концовке Санчес мог оформлять хет-трик, но умудрился на реализовать шикарный момент, промах. Уже перед самым финальным свистком Балогун мог отобрать победу у противника, и снова каркас ворот сыграл за гостей.
Победа со счетом 2:1 выводит «Марсель» на второе место с отставанием в 7 очков от «ПСЖ». «Реймс» - девятый.
Протокол игры
|(1:0) Балогун Фоларин13'
|16'Санчес Алексис (1:1)
|29'Санчес Алексис (1:2)
Диуф Йеванн•Фоке Томас87' (Маолида Мизиан (87') •Кейта Шейк75' (Ван Берген Митчелл (75') •Абдельамид Юнис•Де Смет Тибо• 14'Матусива Азор75' (Каюсте Йенс (75') •Лопи Дион87' (Бузи Максим (87') •Ито Дзюня•Манетси Маршал•Флипс Алексис75' (Агбаду Эммануэль (75') • 90'Балогун Фоларин
Запасные: Сирхейс Кай•Зенели Арбер•Ольеро Александр•Думбия Камори
Лопес Пау•МБемба Шансель•Жиго Самуэль•Ронжье Валентин• 69'Клосс Жонатан64' (Унаи Аззедин (64') •Тавареш Нуну•Верету Жордан•Гендузи Маттео• 14'Юндер Дженгиз90' (Эрик-Бертран Байи (90') •Малиновский Руслан 19'64' (Каборе Исса (64') •Санчес Алексис
19 марта. Стадион "Стад Огюст Делон" (Реймс).
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