Дубль Санчеса позволил «Марселю» обыграть «Реймс»

28-й тур Лиги 1 завершился матчем «Реймс» - «Марсель». Команды играли на равных и быстро начали обмениваться голами. На 13-й минуте свой очередной мяч забил Фоларин Балогун. В ответ Алексис Санчес идеально исполнил штрафной. Не прошло и трети матча, как чилиец забил и с игры. После перерыва Маршал Манетси зарядил в штангу, выиграв воздух. В концовке Санчес мог оформлять хет-трик, но умудрился на реализовать шикарный момент, промах. Уже перед самым финальным свистком Балогун мог отобрать победу у противника, и снова каркас ворот сыграл за гостей.

Победа со счетом 2:1 выводит «Марсель» на второе место с отставанием в 7 очков от «ПСЖ». «Реймс» - девятый.