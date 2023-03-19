«Интер» объявил состав на игру с «Ювентусом»

В последнем матче двадцать седьмого тура итальянского чемпионата миланский «Интер» сразится с туринским «Ювентусом», это будет центральная встреча всего заканчивающегося тура Серии А. Симоне Индзаги, наставник миланского клуба, только что объявил состав своей дружины на предстоящий матч.

«Интер»: Онана, Дармиан, де Врий, Ачерби, Дюмфриз, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Димарко, Лукаку, Лаутаро.

Следить за событиями матча итальянского чемпионата между туринским «Ювентусом» и миланским «Интером» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.