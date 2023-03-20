Аллегри не может сказать, когда вернётся Погба

Французский полузащитник Поль Погба вновь получил травму, и наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри не может сказать, когда тот вернется в строй. По словам наставника туринского клуба, не стоит ожидать этого уже в следующем туре после паузу на поединки сборных - Погба выбыл на более продолжительный срок.

- Нет, я не думаю, что он вернется сразу же после перерыва. Для этого потребуется больше времени, - цитирует слова Аллегри Juvenews.eu.

В следующем туре итальянского чемпионата Серии А «Ювентус» примет дома «Верону», это случится в первый день следующего месяца, апреля.