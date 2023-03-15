Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Консейсау не пожал руку Индзаги после матча с «Интером»

15 Марта 2023 • 14:16 Комментировать (1)
Брага
...
Порту
19.03 21:00

Тренер «Порту» Сержиу Консейсау не стал жать руку своему коллеге Симоне Индзаги из «Интера» после вчерашнего ответного матча ⅛ финала Лиги чемпионов. Напомним, игра на «Эштадиу ду Драгау» завершилась вничью 0:0. Благодаря этому «Интер» добыл путёвку в следующую стадию за счёт победы 1:0 в первом матче.

В концовке встречи «Порту» имел несколько возможностей забить и сравнять счёт по сумме двух встреч. Тем не менее, два удара португальской команды угодили в каркас ворота. После матча Индзаги протянул руку Консейсау, но Сержиу проигнорировал коллегу.

Напомним, «Интер» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов впервые за 12 лет.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Порту Симоне Индзаги Сержиу Консейсау
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БРАГА ПОРТУ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Roni06
15 Марта 2023 в 15:10
Какой же он дешевый! Телка а не мужчина!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Марта
16:32 · Англия. Премьер-лига
Меньян может оказаться в топ-клубе АПЛ
16:18 · Россия. Премьер-лига
В «Милане» заявили, что покупать игроков из РПЛ очень сложно
15:33 · Россия. Премьер-лига
В 2019 году Осимхен мог оказаться в «Краснодаре»
14:16 · Италия. Серия А
Консейсау не пожал руку Индзаги после матча с «Интером» 1
13:42 · Италия. Серия А
Милик хочет остаться в «Ювентусе»
13:16 · Англия. Премьер-лига
Бывший защитник ЦСКА может продолжить карьеру в АПЛ
13:02 · Италия. Серия А
Вьери сравнил Хвичу с легендой «Манчестер Юнайтед»
11:38 · Италия. Серия А
«Реал» провёл переговоры с хавбеком «Сельты»
11:15 · Италия. Серия А
Агент: «Миранчук способен играть в любом европейском клубе»
11:10 · Англия. Премьер-лига
В «Интере» вынесли вердикт по Лукаку
10:57 · Италия. Серия А
Романо: «Я не уверен, что 100 миллионов евро будет достаточно для подписания Осимхена»
10:56 · Италия. Серия А
Кварацхелия получил подарок от своего кумира Гути
09:53 · Германия. Бундеслига
«Бавария» отказалась от покупки Осимхена - названа причина
02:07 · Италия. Серия А
Вентура: «Удивляют даже не результаты «Наполи» - а то, как они добываются»
14 Марта
17:58 · Италия. Серия А
​Кумбулла извинился перед Моуринью и командой
Все новости
Рекомендуем