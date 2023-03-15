Консейсау не пожал руку Индзаги после матча с «Интером»

Тренер «Порту» Сержиу Консейсау не стал жать руку своему коллеге Симоне Индзаги из «Интера» после вчерашнего ответного матча ⅛ финала Лиги чемпионов. Напомним, игра на «Эштадиу ду Драгау» завершилась вничью 0:0. Благодаря этому «Интер» добыл путёвку в следующую стадию за счёт победы 1:0 в первом матче.

В концовке встречи «Порту» имел несколько возможностей забить и сравнять счёт по сумме двух встреч. Тем не менее, два удара португальской команды угодили в каркас ворота. После матча Индзаги протянул руку Консейсау, но Сержиу проигнорировал коллегу.

Напомним, «Интер» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов впервые за 12 лет.