Джеко выйдет в основе «Интера» на матч с «Порту», Лукаку останется в запасе

Стало известно, как будет выглядеть атака миланского «Интера» в завтрашнем ответном матче ⅛ финала Лиги чемпионов против «Порту». По информации от La Gazzetta dello Sport, в связке нападающих главный тренер «нерадзурри» Симоне Индзаги выпустит Эдина Джеко и Лаутаро Мартинеса.

В свою очередь, главный герой первой встречи в Милане Ромелу Лукаку – останется на скамейке запасных. Напомним, именно бельгиец принёс «Интеру» минимальную победу со счётом 1:0 над порту на «Джузеппе Меацца».

Лукаку в нынешнем сезоне выступает за «Интер» на правах аренды из «Челси». «Нерадзурри» не намерены выкупать бельгийца на постоянной основе в конце сезона.