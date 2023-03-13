Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Джеко выйдет в основе «Интера» на матч с «Порту», Лукаку останется в запасе

13 Марта 2023 • 11:10 Комментировать
Интер Милан
...
Ювентус
19.03 22:45

Стало известно, как будет выглядеть атака миланского «Интера» в завтрашнем ответном матче ⅛ финала Лиги чемпионов против «Порту». По информации от La Gazzetta dello Sport, в связке нападающих главный тренер «нерадзурри» Симоне Индзаги выпустит Эдина Джеко и Лаутаро Мартинеса.

В свою очередь, главный герой первой встречи в Милане Ромелу Лукаку – останется на скамейке запасных. Напомним, именно бельгиец принёс «Интеру» минимальную победу со счётом 1:0 над порту на «Джузеппе Меацца».

Лукаку в нынешнем сезоне выступает за «Интер» на правах аренды из «Челси». «Нерадзурри» не намерены выкупать бельгийца на постоянной основе в конце сезона.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Эдин Джеко Ромелу Лукаку Лаутаро Мартинес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ИНТЕР МИЛАН ЮВЕНТУС
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
13.03.23 в 22:45
Милан Милан
Салернитана Салернитана
1.23 6.80 12.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 13 Марта
12:05 · Италия. Серия А
Амрабат предпочитает перейти в Ла Лигу, а не в АПЛ
11:10 · Италия. Серия А
Джеко выйдет в основе «Интера» на матч с «Порту», Лукаку останется в запасе
11:02 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» хочет купить нападающего из Серии А
10:56 · Италия. Серия А
Гризманн рассказал, что думает о Жиру
10:49 · Италия. Серия А
Паредес вернётся в «ПСЖ» в конце сезона
10:38 · Италия. Серия А
Мостовой дал прогноз на матч «Милан» - «Салернитана»
09:02 · Италия. Серия А
Камоцци: «Без Миранчука «Торино» не был бы так высоко в таблице»
02:53 · Италия. Серия А
Аллегри высказался об игре Влаховича
01:33 · Италия. Серия А
Ди Канио: «Влаховичу не хватает футбольного интеллекта» 1
01:24 · Италия. Серия А
Аллегри: «Ювентус» должен научиться «закрывать» матчи»
01:03 · Италия. Серия А
Рабио – о дубле в матче с «Сампдорией»: «Иногда приходится брать игру на себя»
00:39 · Италия. Серия А
«Ювентус» не без проблем переиграл «Сампдорию» 5
00:21 · Англия. Премьер-лига
Эмилиано Мартинес интересен клубу Серии А 1
00:02 · Италия. Серия А
«Наполи» нашёл замену Осимхену в другом клубе Серии А
12 Марта
23:50 · Италия. Серия А
Бремер – второй по голам со «второго этажа» среди защитников топ-5 лиг за последние сезоны
Все новости
Рекомендуем