«Ювентус» объявил состав на матч с «Интером»

В последнем матче двадцать седьмого тура итальянского чемпионата миланский «Интер» сразится с туринским «Ювентусом», это будет центральная встреча тура Серии А. Накануне игры наставник «Старой синьоры» Массимилиано Аллегри объявил состав своей команды на предстоящий важный матч.

«Ювентус»: Щесны, Гатти, Данило, Бремер, де Шильо, Фаджиоли, Локателли, Рабио, Костич, Суле, Влахович.

Следить за событиями игры итальянского чемпионата между «Ювентусом» и миланским «Интером» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.