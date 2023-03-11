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Чемпионат Италии. Серия А

Онана рассказал о своей ссоре с Джеко

11 Марта 2023 • 16:15 Комментировать
Интер Милан
...
Ювентус
19.03 22:45

Голкипер миланского «Интера» Андре Онана рассказал о своём конфликте с нападающим Эдином Джеко, который случился в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов против «Порту».

«Такие вещи случаются в футболе. Если мне придётся так кричать на Джеко, чтобы победить, я это сделаю. Я тот, кто отвечает за определённые вещи. Когда мяч у меня, его хотят все: Лаутаро, Чалханоглу, Брозович и остальные», – цитирует Онана DAZN.

Напомним, Онана выступает за «Интер» с прошлого лета, когда присоединился к команде на правах свободного агента из амстердамского «Аякса». Джеко в нынешнем сезоне отметился семью голами и тремя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Эдин Джеко Андре Онана
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ИНТЕР МИЛАН ЮВЕНТУС
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