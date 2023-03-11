Онана рассказал о своей ссоре с Джеко

Голкипер миланского «Интера» Андре Онана рассказал о своём конфликте с нападающим Эдином Джеко, который случился в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов против «Порту».

«Такие вещи случаются в футболе. Если мне придётся так кричать на Джеко, чтобы победить, я это сделаю. Я тот, кто отвечает за определённые вещи. Когда мяч у меня, его хотят все: Лаутаро, Чалханоглу, Брозович и остальные», – цитирует Онана DAZN.

Напомним, Онана выступает за «Интер» с прошлого лета, когда присоединился к команде на правах свободного агента из амстердамского «Аякса». Джеко в нынешнем сезоне отметился семью голами и тремя ассистами.