Аллегри рассказал, сможет ли ди Мария сыграть с «Интером»

Рулевой «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился обновлёнными сведениями о физической готовности Анхеля ди Марии.

35-летний вингер пропустил недавний матч Серии А против «Сампдории» из-за травмы, а в сегодняшнем поединке 1/8 финала Лиги Европы с «Фрайбургом» остался на скамейке запасных, так и не выйдя по ходу встречи.

«Я предпочёл не рисковать Анхелем, так как в этом не было острой необходимости – мы играли в большинстве. Сможет ли он выйти в следующем матче с «Интером»? Впереди три свободных дня, поэтому, думаю, он успеет набрать форму и будет доступен», – заявил на пресс-конференции Аллегри.