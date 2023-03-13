Бардзальи: «В голевой засухе Влаховича нет ничего страшного»

Бывший защитник «Ювентуса» Андреа Бардзальи прокомментировал недавние неудачи Душана Влаховича.

Сербский форвард не сумел забить ни одного гола в последних шести матчах «старой синьоры» во всех турнирах. В недавнем поединке против «Сампдории» 23-летний игрок не реализовал пенальти.

«Сейчас у Влаховича непростые времена, он продолжает искать себя. В матче против «Сампдории» ему удавались интересные вещи, причём это происходило даже после того пенальти. Голевая засуха – это нормально. Ему нужно продолжать работать и верить в себя. Есть также игроки, которые должны вернуться и помочь ему с голами – например, Погба», – приводят итальянские СМИ слова Бардзальи.