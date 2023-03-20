Костич забил сотый выездной гол «Ювентуса» против «Интера»

В заключительном матче двадцать седьмого тура итальянского чемпионата «Ювентус» обыграл на выезде миланский «Интер». Единственный мяч встречи еще в первом тайме записал на свой счет сербский нападающий туринского клуба Филип Костич.

Как оказалось, его гол, ставший в итоге победным, оказался сотым для «Ювентуса» в ворота «Интера» в выездных матчах в рамках итальянской Серии А. Впрочем, это не рекордный показатель - еще больше в ворота «Интера» в формально гостевых матчах отгрузил «Милан», 117 голов.

В следующем туре итальянского чемпионата Серии А туринский клуб примет «Верону».